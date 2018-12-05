Среда, 5 Декабря 2018 года
19:20:55 МСК

В Брянске будут судить экс-президента адвокатской палаты

Общество

Бывший глава региональной Адвокатской палаты обвиняется в коммерческом подкупе

В Брянске будут судить экс-президента адвокатской палаты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шлагбаум

Брянск, 5 декабря 2018, 18:05 — REGNUM  В Брянске завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе, которое было возбуждено в отношении бывшего президента региональной адвокатской палаты. Следователи считают, что мужчина брал деньги за помощь в получении статуса адвоката.

Как сообщила 5 декабря пресс-служба СУ СК РФ Брянской области, экс-президент адвокатской палаты обвиняется в преступлении п ч. 7 ст. 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп», а также в приготовлении к совершению аналогичного преступления. По версии следствия, летом 2018 года обвиняемый взял 50 тыс. рублей за помощь в присвоении статуса адвоката. Позже за 100 тыс. рублей он предлагал такое же содействие другому соискателю.

«В результате будущие адвокаты заблаговременно получили билеты для сдачи квалификационного экзамена и сами подготовили для себя дополнительные вопросы», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела, после чего оно будет передано прокурору.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник брянского правительства получил 2,5 года колонии за взятку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить