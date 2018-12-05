В Брянске будут судить экс-президента адвокатской палаты

Брянск, , 18:05 — REGNUM В Брянске завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе, которое было возбуждено в отношении бывшего президента региональной адвокатской палаты. Следователи считают, что мужчина брал деньги за помощь в получении статуса адвоката.

Как сообщила 5 декабря пресс-служба СУ СК РФ Брянской области, экс-президент адвокатской палаты обвиняется в преступлении п ч. 7 ст. 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп», а также в приготовлении к совершению аналогичного преступления. По версии следствия, летом 2018 года обвиняемый взял 50 тыс. рублей за помощь в присвоении статуса адвоката. Позже за 100 тыс. рублей он предлагал такое же содействие другому соискателю.

«В результате будущие адвокаты заблаговременно получили билеты для сдачи квалификационного экзамена и сами подготовили для себя дополнительные вопросы», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела, после чего оно будет передано прокурору.

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