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Военное положение: в Запорожской области запретят охоту

Общество

«Агрессоры» могут проникнуть на территорию области под видом охотников

Запорожье, Украина, 5 декабря 2018, 17:34 — REGNUM  Власти запорожской области решили запретить населению охотиться во время военного положения, сообщил 4 декабря официальный сайт запорожской областной госадминистрации.

Соответствующий законопроект разрабатывают специалисты департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации по поручению главы ведомства Константина Брыля.

«Надеюсь, что охотники отнесутся с пониманием к этому запрету. Поскольку основные районы, где происходит охота — это Приазовский, Приморский, Розовский, Бельмакский и Акимовский… И проверять каждого человека, который ходит с оружием на территории региона, довольно тяжело. Также мы не можем допустить, чтобы агрессоры и провокаторы воспользовались ситуацией и вооружёнными передвигались по территории Запорожского края под видом охотников», — рассказал Константин Брыль.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение. По мнению экспертов, военное положение изначально задумывалось действующим президентом страны Петром Порошенко как способ сорвать выборы и продлить свои полномочия. Но в результате оно превратилось в настоящие грабли, на которые наступила украинская власть.

Читайте подробнее: Военное положение стало «граблями» для украинских властей — эксперт

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Военное положение на Украине
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