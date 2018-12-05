Комфортную городскую среду Липецкой области поможет создать прокуратура

Липецк, , 17:15 — REGNUM Врио главы региона Игорь Артамонов 4 декабря принял участие в работе коллегии прокуратуры Липецкой области по итогам проверки исполнения федерального законодательства, связанного с реализацией мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщила пресс-служба областной администрации, правоохранители и власть объединятся для реализации на территории области концепции «Умный город».

«При правовой поддержке прокуратуры в области будут ликвидированы долгострои, уродующие облик ее населенных пунктов, обеспечено успешное развитие городской инфраструктуры, сохранен исторический облик памятников культурного наследия», — сказал Игорь Артамонов.

Соблюдение законности при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является одним из предметов прокурорского надзора. Усилия направлены на своевременное выявление и устранение нарушений, связанных в том числе с ненадлежащим исполнением федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды в Липецкой области» в 2018 году из регионального и областного бюджетов было предусмотрено 352,3 млн рублей. На момент проверки было освоено 116,6 млн рублей. Регион исполняет условия соглашений, заключенных с Минстроем РФ, чтобы получить средства федерального бюджета, в том числе по размеру софинансирования программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и предоставлению отчетности. По итогам работы коллегия приняла решения, содержащие комплекс мер по повышению результативности работы городских и районных прокуроров в этом направлении.