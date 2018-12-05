Среда, 5 Декабря 2018 года
17:49:51 МСК

Следствие будет просить обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву — эксперт

Общество

Тверской суд Москвы продлил на два месяца срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева

Санкт-Петербург, 5 декабря 2018, 17:10 — REGNUM  Настояв на продлении срока ареста, следователи будут добиваться обвинительного приговора для Александра Кокорина и Павла Мамаева, иначе получится, что несколько месяцев работы большой группы специалистов не имели смысла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя решение суда о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца (до 8 февраля 2019 года) срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Следователи, ходатайствуя о продлении срока, ссылались на тяжесть совершенных преступлений и имеющуюся у фигурантов возможность скрыться от следствия.

Все фигуранты дела частично признали свою вину. Наблюдатели в свою очередь отмечают, что большая группа следователей уже почти два месяца занимается делом, в котором есть все видеозаписи и все свидетели, но тем не менее почему-то никак не может завершить расследование.

«Все решения, в том числе о продлении срока, принимаются в соответствие с уголовно-процессуальным кодексом — за этим прокуратура следит очень внимательно. Формальных нарушений они бы не допустили. Получается, что прогноз сбывается: Кокорина и Мамаева накажут образцово-показательно, чтобы дать понять другим спортсменам, что ни деньги, ни талант, ни известность сами по себе не могут что-либо решить.

Длительность рассмотрения дела, возможно, связана с тем, что у суда нет решения. Отпустить их нельзя, посадить тоже неудобно, потому что есть интересы сборной России и «Зенита», то есть Газпрома. Найден повод продлить срок ареста, и они встретят Новый год в тюрьме.

Но это означает, что следователи теперь непременно будут требовать обвинительного приговора. Иначе получится, что большая группа сотрудников в течение нескольких месяцев работала напрасно. Следователи могут пойти на принцип и добиваться обвинительного приговора, чтобы доказать свою профпригодность», — отметил Александр Конфисахор.

Читайте также: Жестко накажут за отрицательный пример: политолог о деле Кокорина — Мамаева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить