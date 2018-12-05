Следствие будет просить обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву — эксперт

Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Настояв на продлении срока ареста, следователи будут добиваться обвинительного приговора для Александра Кокорина и Павла Мамаева, иначе получится, что несколько месяцев работы большой группы специалистов не имели смысла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя решение суда о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца (до 8 февраля 2019 года) срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Следователи, ходатайствуя о продлении срока, ссылались на тяжесть совершенных преступлений и имеющуюся у фигурантов возможность скрыться от следствия.

Все фигуранты дела частично признали свою вину. Наблюдатели в свою очередь отмечают, что большая группа следователей уже почти два месяца занимается делом, в котором есть все видеозаписи и все свидетели, но тем не менее почему-то никак не может завершить расследование.

«Все решения, в том числе о продлении срока, принимаются в соответствие с уголовно-процессуальным кодексом — за этим прокуратура следит очень внимательно. Формальных нарушений они бы не допустили. Получается, что прогноз сбывается: Кокорина и Мамаева накажут образцово-показательно, чтобы дать понять другим спортсменам, что ни деньги, ни талант, ни известность сами по себе не могут что-либо решить.

Длительность рассмотрения дела, возможно, связана с тем, что у суда нет решения. Отпустить их нельзя, посадить тоже неудобно, потому что есть интересы сборной России и «Зенита», то есть Газпрома. Найден повод продлить срок ареста, и они встретят Новый год в тюрьме.

Но это означает, что следователи теперь непременно будут требовать обвинительного приговора. Иначе получится, что большая группа сотрудников в течение нескольких месяцев работала напрасно. Следователи могут пойти на принцип и добиваться обвинительного приговора, чтобы доказать свою профпригодность», — отметил Александр Конфисахор.

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