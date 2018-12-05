Тамбовский губернатор получил денежный сертификат на развитие волонтёрства

Тамбов, , 16:55 — REGNUM В рамках международного форума добровольцев первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил тамбовскому губернатору Александру Никитину сертификат на сумму 7,6 миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Церемония награждения победителей конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтёрства «Регион добрых дел» прошла в рамках международного форума добровольцев. Одним из лучших признан опыт Тамбовской области, где поддержка молодежи — часть региональной политики, направленной на инвестиции в человеческий капитал. Награду в виде сертификата на 7,6 млн рублей тамбовскому губернатору Александру Никитину вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Полученные средства планируется потратить на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году.

Также на международном форуме добровольцев подвели итоги всероссийского конкурса «Доброволец 2018». Тамбовчане также отмечены наградами. Елизавета Винникова вошла в «топ-10» в номинации «Рождённые помогать», а Даниил Константинов занял третье место в номинации «Уверенные в будущем».

Напомним, Тамбовская область стала одним из победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтерства «Регион добрых дел». Он позволил выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, где реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.

Заявки на участие в конкурсе «Регион добрых дел» подали 58 регионов. По решению экспертной комиссии победителями признаны 26. Общая сумма поддержки из федерального бюджета составила 200 млн рублей.