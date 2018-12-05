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В четырех странах ЕС прошли рейды против итальянской мафии

Общество

Операция под кодовым названием «Поллино» готовилась с 2016 года

Рим, 5 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  Полиция Италии, Германии, Нидерландов и Бельгии провела рейды против итальянской мафии, 5 декабря передает агентство Associated Press.

В ходе спецоперации против калабрийской «Ндрангеты», которая проводилась одновременно в четырех странах ЕС, были задержаны около 90 человек.

Операция под кодовым названием «Поллино» готовилась спецслужбами и полицией европейских стран с 2016 года.

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Организованная преступность
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