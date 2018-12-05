Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Москва, , 16:44 — REGNUM Тверской районный суд Москвы на заседании 5 декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, проходящих обвиняемыми по делу о драках с их участием.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить фигурантов дела под стражей ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

Защита спортсменов в ходе судебного заседания добивалась изменения им меры пресечения на домашний арест.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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