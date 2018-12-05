В Твери торжественно открыта площадь Михаила Тверского

Тверь, , 16:42 — REGNUM Торжественное открытие площади Михаила Тверского в Твери состоялось 5 декабря, в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Участие в церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почётные гости.

«В истории Твери и всей Тверской земли немало имён, которые дают полное основание гордиться историей города и нашего края. Многие из них увековечены в названиях улиц и площадей. Сегодня, в день 700-летия духовного подвига нашего небесного покровителя, мы стоим на площади, которая носит имя великого воина. Сейчас в Твери восстанавливается духовный символ всей Тверской области — Спасо-Преображенский собор», — отметил Игорь Руденя.

«В последнее время мы все чаще говорим о ярких именах в истории нашей страны и многие из них открываем заново. Подвиг Михаила Ярославича помнили наши предки на протяжении многих веков. Не случайно в 17 веке он был канонизирован и после этого много лет был общероссийским святым. Возвращаясь к традиции почитания Михаила Тверского, мы создаем новую традицию: теперь его имя будет носить центральная площадь вашего замечательного города», — сказал Игорь Щёголев.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провёл перед памятником Михаилу Тверскому молебен. Затем здесь же реконструкторы представили театрализованное действо «700 лет духовного подвига Михаила Тверского». К торжествам также приурочили включение подсветки на первой в регионе телевизионной башне, расположенной на центральной площади Твери.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 декабря проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской. В Твери мероприятия начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы.

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