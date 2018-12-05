В Дагестане обвинили в насилии сотрудника службы исполнения наказания

Махачкала, , 17:13 — REGNUM Бывший заместитель начальника одной из исправительных колоний службы исполнения наказания Дагестана Руслан А. приговорён к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере более миллиона рублей. Он признан виновным в вымогательстве взятки в крупном размере, применении насилия и покушении на мошенничество, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в ноябре 2016 года Руслан А. нанёс одному из осуждённых несколько ударов по лицу. Затем подсудимый потребовал передать ему в качестве взятки 400 тысяч рублей за создание благоприятных условий отбывания наказания и общее покровительство. Осужденный, желая избежать негативных для себя последствий, согласился передать требуемую сумму.

В декабре того же года Руслан А. дал номер своей банковской карты, на которую жена осужденного в течение двух месяцев перевела в общей сложности более 200 тысяч рублей. Злоумышленник деньги обналичил и распорядился ими в личных целях.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший сотрудник полиции Дагестана приговорён к семи годам колонии строгого режима за вымогательство взятки. Являясь начальником отдела дознания по Советскому району города Махачкалы, подсудимый вымогал у гражданина взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в его отношении уголовного преследования.

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