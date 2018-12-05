Среда, 5 Декабря 2018 года
17:49:45 МСК

В Дагестане обвинили в насилии сотрудника службы исполнения наказания

Общество

Его отправили в колонию на восемь лет

Махачкала, 5 декабря 2018, 17:13 — REGNUM  Бывший заместитель начальника одной из исправительных колоний службы исполнения наказания Дагестана Руслан А. приговорён к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере более миллиона рублей. Он признан виновным в вымогательстве взятки в крупном размере, применении насилия и покушении на мошенничество, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в ноябре 2016 года Руслан А. нанёс одному из осуждённых несколько ударов по лицу. Затем подсудимый потребовал передать ему в качестве взятки 400 тысяч рублей за создание благоприятных условий отбывания наказания и общее покровительство. Осужденный, желая избежать негативных для себя последствий, согласился передать требуемую сумму.

В декабре того же года Руслан А. дал номер своей банковской карты, на которую жена осужденного в течение двух месяцев перевела в общей сложности более 200 тысяч рублей. Злоумышленник деньги обналичил и распорядился ими в личных целях.

Читайте также: В Дагестане начальник отдела полиции подозревается в применении пыток

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший сотрудник полиции Дагестана приговорён к семи годам колонии строгого режима за вымогательство взятки. Являясь начальником отдела дознания по Советскому району города Махачкалы, подсудимый вымогал у гражданина взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в его отношении уголовного преследования.

Читайте также: В Дагестане полицейского посадили на семь лет за вымогательство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить