Священников УПЦ МП допросили в рамках дела о государственной измене

Ровно, Украина, , 16:48 — REGNUM Сотрудники СБУ Ровенской области допросили священников Украинской православной церкви Московского патриархата по делу о госизмене и разжигании межрелигиозной вражды, заявил протоиерей Виктор Земляный 5 декабря журналистам телеканала 112.ua.

Священнослужитель рассказал, что, по неофициальным данным, дело было возбуждено против него самого, несмотря на то, что он возглавляет отдел по урегулированию межконфессиональных конфликтов защиты прав верующих в Ровенской области.

«Местные СМИ, которые по моим подозрениям работают на СБУ, постоянно вбрасывают информацию, что я — «агент Кремля», «рупор Кремля». Я всегда освещаю события, которые происходят, во время захвата храмов. То есть, когда нас бьют, забирают у нас церкви, это не есть разжигание межконфессиональной розни», — рассказал Виктор Земляный.

Протоиерей сообщил, что после майдана в Ровенской области представители религиозной организации «Киевский патриархат» захватили четырнадцать церквей:

«Всё это обставляется, как переход общины, но на самом деле, ни одна община, ни один священник не перешли. Есть судебные дела, которые нами выиграны, но несмотря на это, у нас их отобрали. СБУ всё это крышует, и я не боюсь об этом говорить. Всё это происходит под их кураторством. Глава СБУ Ровенской области, как говорят, близкий родственник епископа Киевского патриархата», — отметил священнослужитель.

По мнению протоиерея, уголовные дела против священников связаны с недавними обысками у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Таким образом, украинская власть оказывает прямое давление на церковь, подытожил Земляный.

Напомним, ранее в нескольких областях Украины прошли обыски в храмах и в домах священников канонической УПЦ. Спецслужбы изъяли религиозную литературу и носители информации, а затем обвинили УПЦ МП в разжигании межрелигиозной розни.

Читайте подробнее: Служба безопасности Украины обвинила УПЦ в разжигании межрелигиозной розни