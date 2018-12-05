Глава минздрава Карачаево-Черкесии спас пассажирку самолета

Черкесск, , 16:36 — REGNUM Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов оказал экстренную помощь пассажирке самолета. Женщине стало плохо во время полета по маршруту Москва — Минеральные Воды. Квалифицированная помощь помогла спасти жизнь женщине и избежать лайнеру вынужденной посадки, пишет «Интерфакс».

Как стало известно, 60-летней жительнице города Пятигорска стало плохо во время полета. Стюардесса по громкой связи обратилась к пассажирам с вопросом, есть ли среди них медики. Глава минздрава КЧР, летевший этим рейсом, установил, что у женщины резко, до критических цифр, снизилось давление.

По его словам, в аптечке на борту самолета имелись необходимые средства, с помощью которых он смог оказать женщине необходимую помощь. Уже через 10 минут после оказания помощи ее состояние начало улучшаться, а к моменту приземления полностью нормализовалось.

Стоит отметить, что министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов в республике — очень известный и уважаемый человек. Во время службы в армии с 1986 по 1988 год он выполнял задание по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденом Мужества.

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Напомним, год назад, в октябре 2017 года, оказавшийся в такой же ситуации глава минздрава Иркутской области Олег Ярошенко не стал оказывать помощь пассажиру рейса Москва-Иркутск, которому стало плохо во время полета. На просьбу экипажа самолета к пассажирам, если ли на борту врачи, он не ответил. Помощь человеку оказали два медика, летевшие этим же рейсом.