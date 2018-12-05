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«Детсадовскую» выплату в Италии увеличат до 1500 евро

Общество

В Италии будет увеличен размер пособия для оплаты детского сада

Рим, 5 декабря 2018, 16:25 — REGNUM  Итальянское государство повышает с 1000 до 1500 евро размер разового пособия для оплаты услуг государственного или частного детского сада, передает Sky Tg24 в среду, 5 декабря.

Соответствующую поправку в проект бюджета утвердила профильная комиссия Сената Италии. «Детсадовские» выплаты были введены предыдущим правительством в 2017 году.

На новом уровне выплаты будут сохранены до 2021 года. С 2022 размер выплат будет утверждаться декретами правительства, но будет составлять не менее 1000 евро.

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Экономика Италии
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