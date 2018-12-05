Житель Дагестана предстанет перед судом за оправдание терроризма

Махачкала, , 16:15 — REGNUM Житель дагестанского Хасавюрта предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма. Уголовное дело рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным обвинения, подозреваемый в 2014 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, в котором призвал признать идеологию и практику терроризма правильными, подражать ей и оказывать поддержку.

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Как сообщало накануне ИА REGNUM, в публичном оправдании терроризма подозреваются и двое других жителей СКФО. Их дела также направлены в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Первая подсудимая — 20-летняя жительница города Карачаевска Карачаево-Черкесской республики — размещала в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Второй — уроженец Кабардино-Балкарии — в начале 2018 года на митинге в городе Нальчике публично высказался о правомерности экстремистской деятельности лидеров и участников бандформирований, действующих в республике.

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