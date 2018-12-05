Уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора прекращено

Москва, , 15:59 — REGNUM Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и двух других фигурантов из-за отсутствия в их действиях состава преступления. Об этом 5 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что следователь неожиданно прервал процедуру ознакомления обвиняемых с материалами дела и возобновил предварительное расследование. Выяснилось, что действия фигурантов неправильно квалифицировали, отмечают источники издания.

С октября 2017 года дело расследовали как мошенничество в особо крупном размере, потом как крупную растрату, а позже переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. Такая статья предполагает существенное нарушение прав и законных интересов организации, которого, как полагает следователь, не было.

Так, следствие признало потерпевшей стороной ФГУП «Главный радиочастотный центр», однако предприятие себя таковой не объявляло и не выдвигало исков к фигурантам дела. Дело прекращено по реабилитирующему фигурантов основанию — из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Ампелонскому и другим фигурантам дела изменили меру пресечения. Их отпустили из-под домашнего ареста.

Читайте также: Обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора переквалифицировали на растрату

Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому изменили меру пресечения