Сотрудников «Московского паркинга» отправят к разгневанным водителям

Москва, , 15:54 — REGNUM Водителям Москвы расскажут о новых ценах и правилах парковки в столице сотрудники ГКУ Москвы «Администрация Московского парковочного пространства» (АМПП), сообщает 5 декабря Twitter-страница «Московский паркинг».

Сотрудники выйдут на улицы 15 декабря, когда изменения вступают в силу.

«Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15.12 будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом «Московского паркинга», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря вводятся новые тарифы на услуги уличной платной парковки в Москве, которая в максимальном значении достигает 380 рублей в час. Кроме того, сокращается бесплатное время с 5 до 15 минут.

Также в столице отменяются «парковочные каникулы», парковка по воскресеньям становится платной на 237 улицах.

Реакция на изменения заметна уже сейчас, до введения мер, в социальных сетях, где жители Москвы оставляют раздражённые и гневные комментарии. Не стоит сомневаться, что подобные эмоции рост тарифов, снижение бесплатного времени и платное воскресенье вызовут и в реальной жизни.

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