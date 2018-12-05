Бывший гендиректор «Гоголь-центра» госпитализирован в кардиологию

Москва, , 15:52 — REGNUM Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский госпитализирован в кардиологию с гипертоническим кризом, заявила в ходе слушаний по делу о хищениях в «Седьмой студии» его адвокат Ксения Карпинская. Об этом пишет 5 декабря «Коммерсантъ».

По словам юриста, ее подзащитный был экстренно госпитализирован в московский кардиоцентр имени Мясникова. В связи с отсутствием фигуранта дела заседание суда было отложено. Следующее заседание состоится 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме режиссера Кирилла Серебренникова в качестве фигурантов по уголовному делу «Седьмой студии» о хищении 133 млн бюджетных средств проходят еще пятеро человек. Всем им предъявлены обвинения в организации преступной схемы.

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