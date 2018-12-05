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Гражданкам Италии разрешат работать до девятого месяца беременности

Общество

Итальянское государство оплачивает матерям пять «декретных месяцев»

Рим, 5 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Гражданки Италии в случаи одобрения со стороны врачей смогут продолжать работать до девятого месяца беременности и использовать весь 5-месячный период «декрета» после родов, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 5 декабря.

Соответствующие поправки разработаны правящей партией «Лига» Маттео Сальвини и утверждены профильной (бюджетной) комиссией Сената Италии.

Срок оплачиваемого «декрета» не меняется. По нынешним правилам беременные женщины должны покидать работу за 1 или 2 месяца до родов. Поправка предоставляет им альтернативный вариант, отмечает издание.

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Экономика Италии
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