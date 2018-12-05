В Переславле Ярославской области нарушаются права детей на образование

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:35 — REGNUM Житель деревни Чашницы Елена Жукова не может добиться исполнения решения суда по иску об обеспечении подвоза ее детей школьным автобусом в школу в Переславле, сообщает корреспондент ИА REGNUM. История тянется уже давно, подключены все инстанции, возбуждено исполнительное производство по факту неисполнения решения суда. А воз и ныне там, дети добираются до школы своим ходом.

В деревне Чашницы в школе в Переславле учатся всего два ребенка — это сыновья Елены Жуковой. В 2017 году заезд школьного автобуса в деревню Чашницы был отменен после того, как в один из морозных зимних дней водитель «забыл» заехать в деревню за детьми, а Елена пожаловалась на это в администрацию. Автобус просто перестал заезжать в Чашницы, а Елена получила из администрации Переславского района сообщение, что там маршрута школьного автобуса никогда и не было, и автобус заезжал «по доброте душевной». Елена не удовлетворилась этим ответом и обратилась в прокуратуру, которая выявила нарушения прав детей Елены, обратилась в суд с иском против администрации Переславского района и Пригородного сельского поселения, а также департамента образования Ярославской области. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал своим решением от 26 апреля 2018 года администрации Переславского района и Пригородного поселения обеспечить установку дорожных знаков, освещение и разворотные площадки для автобуса.

На департамент образования Ярославской области была возложена обязанность обеспечить бесплатный подвоз школьников. Все это должно было быть сделано до начала учебного года — 1 сентября 2018 года.

Однако решение суда до сих пор не исполнено. Администрация Переславского района и ее преемник после объединения — администрация Переславля-Залесского не обустраивают дорогу, мотивируя это отсутствием средств. Соответственно, департамент образования Ярославской области не может выделить автобус для подвоза детей.

Повторные жалобы во все возможные инстанции оборачиваются отписками, где красочно излагается история обращения в суд, выигрыша, возбуждения исполнительного производства 16 ноября 2018 года в отношении администраций Переславского района и Пригородного сельского поселения и о том, что вопрос находится на контроле. Только семье Елены от этого не легче.

«Я считаю, что решение суда сознательно не исполняется, не хотят обустраивать дорогу ради двух детей. Я пыталась договориться о встрече с главой Переславского района Валерием Астраханцевым, но каждый раз, когда я приходила после предварительной договоренности, его не оказывалось на месте. За лето только поставили остановку, но не там, где надо, а в середине деревни, где очень дорого будет делать разворотную площадку. Теперь у нас есть остановка в чистом поле ‑ и все. Куда мы только не обращались. На прошлой неделе даже приезжали журналисты Первого Ярославского, программа «День в событиях», сняли сюжет, но в эфир не поставили. Я не понимаю, почему», — говорит Елена.

Переславль и Переславский район были объединены в июне 2018 года, так что теперь деревня Чашницы находится в границах городского округа Переславль-Залесский. Перед объединением власти в лице главы Переславля Владимира Волкова и главы Переславского района Валерия Астраханцева обещали улучшение транспортной инфраструктуры и повышение доступности образования.