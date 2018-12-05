Московские пробки вечером достигнут девяти баллов

Москва, , 15:19 — REGNUM Сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует девятибалльные заторы вечером 5 декабря на улицах Москвы.

Пик загруженности дорог, согласно прогнозу, приходится на 19:00. В 15:00 движение в столице также затруднено, оно составляет шесть баллов.

Наибольшие затруднения отмечаются в центре Москвы на Садовом кольце, ТТК, а также участках МКАД. Свободному перемещению транспортных средств мешают ДТП и дорожные работы.

Как рассказал ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, власти Москвы умышленно ставят задачу затруднить движение машин в столице, чтобы получить из этого деньги.