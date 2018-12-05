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Московские пробки вечером достигнут девяти баллов

Общество

Сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует девятибалльные заторы вечером 5 декабря на улицах Москвы

Москва, 5 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  Сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует девятибалльные заторы вечером 5 декабря на улицах Москвы.

Пик загруженности дорог, согласно прогнозу, приходится на 19:00. В 15:00 движение в столице также затруднено, оно составляет шесть баллов.

Наибольшие затруднения отмечаются в центре Москвы на Садовом кольце, ТТК, а также участках МКАД. Свободному перемещению транспортных средств мешают ДТП и дорожные работы.

Как рассказал ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, власти Москвы умышленно ставят задачу затруднить движение машин в столице, чтобы получить из этого деньги.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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