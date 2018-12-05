Адвокат Кокорина рассказал, что водитель Соловчук первым ударил Мамаева

Москва, , 15:08 — REGNUM Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук первым ударил полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, заявил 5 декабря в ходе заседания Тверского суда Москвы адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов.

«Водитель Соловчук обозвал спутниц (спортсменов) нецензурными словами. После этого он первым ударил Мамаева и нанес удар Кириллу Кокорину (брат Александра Кокорина), отчего тот упал», — заявил Ромашов.

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При этом, по словам адвоката, чиновника Дениса Пака ударили не по голове, а по предплечью.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста спортсменам.

Футболисты проходят фигурантами по уголовному делу о драках в Москве, возбуждённому сразу по двум статьям УК РФ. В октябре спортсменам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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