Медведев внёс в ПДД понятие «Велосипедная зона»

Москва, , 14:50 — REGNUM В России внесены изменения в Правила дорожного движения. В частности в ПДД вносится понятие «Велосипедная зона». Соответствующее постановление 5 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, максимальная разрешенная скорость движения в «Велосипедной зоне» будет не более 20 км/час. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте.

Особо отмечается, что для обозначения «Велосипедных зон» будут введены новые дорожные знаки и дорожная разметка.

«Понятие «Велосипедных зон» вводится для повышения уровня безопасности дорожного движения и для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах», — говорится в постановлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года понятие «Велосипедная зона» предлагал ввести руководитель велосипедного движения «Русвелос» Петр Дворянкин. По его мнению, это должно быть выделенное разметкой пространство перед стоящими на светофоре машинами.

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