Собянин заявил о десятикратном росте доступности московских врачей

Москва, , 14:29 — REGNUM В Москве доступность врачей поликлиник выросла в 8−10 раз, заявил 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передаёт «Москва 24»

«Доступность врачей наших поликлиник выросла в 8−10 раз, снизилось время ожидания. В разы увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил глава города.

Собянин рассказал также о росте зарплат у врачей столицы. По его мнению, Москва по текущему состоянию медицины находится в списке ведущих стран мира. Для подтверждения он напомнил данные о росте продолжительности жизни среди жителей мегаполиса.

Мэр Москвы заверил, что для столичного развитие здравоохранения находится в числе приоритетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Сергей Собянин в телеэфире отвечал на вопросы жителей Москвы. И хотя программа длилась более часа, острых тем градоначальник за это время не коснулся.

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