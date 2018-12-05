Губернатор Руденя: «Спасо-Преображенский собор всегда был душой Твери»

Тверь, , 14:25 — REGNUM Божественная литургия прошла в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери в день 700-летия подвига Михаила Тверского 5 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Божественную литургию провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. На богослужении присутствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, главы муниципальных образований региона, другие почетные гости. Сегодня же в собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Сегодня нас всех объединила любовь к Тверской земле, уважение к ее истории, культуре. Спасо-Преображенский собор всегда был душой Твери, поэтому очень важно, что сегодня происходит духовное возрождение Тверской области, наших традиционных ценностей», — отметил после богослужения губернатор Игорь Руденя.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем, князем Тверским, и первым тверским епископом Симеоном. Мощи Тверского находились в соборе до 1934 года, а после разрушения храма в 1935 году были утрачены. Часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. В Твери ковчег с частицей мощей будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе. После завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня будет возвращена на своё историческое место.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 декабря в Москве и Твери проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской. 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма. Также запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, гашение почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской». В библиотеке им. А.М. Горького состоится пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы.