«Кекс, компотики»: рэпер Jah Khalib изменил слова своей популярной песни

Москва, , 15:33 — REGNUM В московском дворце спорта «Мегаспорт» прошел концерт рэпера Jah Khalib, на котором исполнитель зацензурировал один из своих хитов SnD. Вместо строчки «Всё, что мы любим — секс, наркотики» он спел «Всё, что мы любим — кекс, компотики», чтобы в будущем ему не срывали концерты. Видео объяснительной речи опубликовал в Instagram один из слушателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед тем, как исполнить песню, Jah Khalib обратился к залу и высказался по поводу отмены концертов музыкантов в российских регионах. Он отметил, что сейчас за исполнителями ведется строгий контроль, и попросил поклонников изменить слова в припеве SnD на «кекс и компотики».

«У нас просто на днях очень много концертов и неохота находится сейчас где-нибудь в участке и объяснять судье, как так получилось. Не подставляйте нас, поддержите нас. Кекс и компотики, поехали».

https://www.instagram.com/p/Bq4jTuEAHRS/

Ранее во «Вконтакте» появилась инструкция «Как организовать и сорвать концерт музыкальной группы», которую опубликовали администраторы сообщества «Научи хорошему». Авторы проекта подчеркивают, что музыка и концерты некоторых исполнителей оказывают на современных детей «деструктивное влияние».

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