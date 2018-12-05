Названы лучшие особо охраняемые природные территории России

Москва, , 14:11 — REGNUM По итогам 2018 года лидерами по максимальному количеству привлеченных волонтеров и реализованных проектов стали 11 особо охраняемых природных территорий России (ООПТ). Об этом заявил директор Росзаповедцентра Минприроды РФ Андрей Барышников, сообщили в министерстве.

«Это национальные парки — «Куршская коса», «Прибайкальский», «Кисловодский», «Бузулукский Бор», «Кенозерский», «Самарская Лука», «Лосиный остров», заповедники «Воронежский», «Столбы», «Утриш», «Приокско-Террасный», — привел список Барышников.

По его словам сейчас разрабатываются специальные методические рекомендации, по основным принципам и подходам работы с волонтёрами в ООПТ, в том числе методические материалы с иллюстрациями.

«В 2019 году планируется запустить портал по экологическому волонтерству, где будут собраны все проекты и мероприятия, проходящие на ООПТ федерального значения», — сказал Барышников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходи Международный форум добровольцев и волонтёров. В нем принимают участие более 15 тыс. добровольцев из России и зарубежных стран. На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

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