В Крыму отметили необходимость более тесных контактов с народами Кавказа

Симферополь, , 14:11 — REGNUM Создание и укрепление межкультурных связей между Крымом и Кавказом стало темой круглого стола, который прошёл в Управлении международной деятельности Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в рамках Дней культуры народов Кавказа. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба вуза.

«Эти два региона связаны между собой не только географически, они связаны большими историческими смыслами, в том числе российской политики. У нас учатся студенты из Закавказья, Азербайджана, Армении, Грузии и мы рады, что они обменяются мнениями в рамках нашего круглого стола», — сообщил проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергей Юрченко.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие преподаватели и студенты университета, представители органов власти, председатели национально-культурных автономий и общественных организаций Крыма. Они обсудили истоки связей Крыма и Кавказа, вопросы настоящего и будущего двух уникальных регионов.

«Конечно, мы должны налаживать более тесные контакты с народами Кавказа», — отметил зам. председателя Региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Ваган Вермишян.

Он добавил, что любая тема, связанная с международными отношениями, интересна для всех, поскольку Россия является многонациональным государством, в котором живут люди разных национальностей и вероисповеданий.

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