Аэропорт Нижневартовска пока оставлен без дополнительного имени

Нижневартовск, Югра, , 14:35 — REGNUM Итоги конкурса «Великие имена России» для двух аэропортов Югры — в Сургуте и Нижневартовске — оказались неожиданными. Жители России проголосовали в пользу наречения обеих воздушных гаваней именем советского геолога Фармана Салманова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее информировало ИА REGNUM, за сутки до финального объявления результатов голосования Аэропорты экономической столицы Югры и столицы Самотлора соревновались за право назвать воздушные гавани именем Фармана Салманова (28 июля 1931 г. — 31 марта 2007 г.). За советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири проголосовало в Нижневартовске 45% респондентов, а в Сургуте — 58%. Таким образом, аэропорт Сургута получит имя легендарного геолога.

«Югорчане проголосовали за Фармана Салманова. Это говорит о том, что мы помним тех, благодаря кому мы живем на этой земле, кто работал здесь не по должности, а по внутреннему стремлению», — отметила председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Однако Нижневартовский аэропорт остался безымянным. По решению экспертного совета, здесь пройдёт второй этап финального голосования. В шорт-листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ, следующее за именами-финалистами. В список второго тура имянаречения воздушной гавани нижневартовска вошли Герой Советского Союза, авиатор Николай Архангельский, первый губернатор Югры Александр Филипенко и советский организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко.

Напомним, проект-конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Он был направлен на наречение 45 российских воздушных гаваней именами знаменитых россиян.

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