В Челябинске главный инженер муниципального предприятия отдан под суд

Челябинск, , 13:58 — REGNUM В Челябинске под суд отдан главный инженер муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Главный инженер обвинён в получении взятки на сумму 533 тыс. рублей. Следствие считает, что преступление было совершено в августе — декабре 2017 года. Взамен главный инженер должен был принять у коммерческой организации выполненные работы по проведению теплотрассы, подписать акты и сообщать о новых заказах на производство работ.

Имущество обвиняемого на 47 млн рублей арестовано. Дело отдано в Центральный районный суд.