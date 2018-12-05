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В Челябинске главный инженер муниципального предприятия отдан под суд

Общество

За получение взятки

Челябинск, 5 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  В Челябинске под суд отдан главный инженер муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Главный инженер обвинён в получении взятки на сумму 533 тыс. рублей. Следствие считает, что преступление было совершено в августе — декабре 2017 года. Взамен главный инженер должен был принять у коммерческой организации выполненные работы по проведению теплотрассы, подписать акты и сообщать о новых заказах на производство работ.

Имущество обвиняемого на 47 млн рублей арестовано. Дело отдано в Центральный районный суд.

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