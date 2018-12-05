Экс-чиновника курского комитета промышленности будут судить за взятку

Курск, , 13:55 — REGNUM В Курске бывший начальник отдела организации перевозок Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, на протяжении четырех лет обвиняемый лично получил взятку размером в 2 млн 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, занимающегося транспортными пассажирскими перевозками. За взятку бизнесмену было обеспечено общее покровительство. Кроме того, на нарушения предпринимателя ответственный чиновник закрывал глаза. Экс-начальника комитета задержали 2 апреля 2018 года после того, как он получил последнюю часть взятки — 150 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере». Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.