Более 11 тыс. нелегальных свалок убрано волонтёрами в РФ за год

Москва, , 13:54 — REGNUM В 2018 году экологическое волонтёрское движение прогрессирует и с точки зрения массовости, и с точки зрения результативности. С помощью волонтеров за год убрано более 11 тыс. нелегальных свалок, заявил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщили в Минприроды РФ.

«Это очень впечатляющая цифра. Особо хочется отметить уборку волонтёров в Арктике и на Байкале», — отметил Иванов.

По его словам, много делается по особо охраняемым природным территориям (ОПТ). Волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности, придают заповедникам первозданный вид.

Подробнее: Волонтеры поставили новый рекорд по уборке водоёмов в России

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России волонтеры поставили новый рекорд по уборке водоёмов и их берегов. Установлен новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора — 1,7 млн мешков. Всего волонтеры очистили 5,3 тыс. водоемов в 85 регионах России.

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