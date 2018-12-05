Гринпис не намерен разрушать индустрию пальмового масла в Индонезии — СМИ

Джакарта, , 13:56 — REGNUM Глава отделения Гринпис в Индонезии Леонард Симанжунтак заявил, что международная неправительственная организация (НПО) Гринпис не намерена разрушать индустрию пальмового масла в Индонезии, особенно влиять на темпы роста национальной экономики, сообщает Antaranews.

В Гринпис также отметили, что стратегия организации заключается в прекращении массового уничтожения индонезийских лесов крупными компаниями.

По мнению представителя Гринпис, производить пальмовое масло можно более прозрачным и понятным способом, использую существующие пальмовые поля и повышая производство пальмового масла с каждого гектара земли.

Он напомнил, что организация Гринпис независима от любых экономических и политических интересов. Поскольку она никогда не получала финансирование как от правительства Индонезии, так и от частных компаний. Гринпис Индонезии существует за счет пожертвований от членов сообщества, которые заботятся об экологической устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, представители индонезийской индустрии пальмового масла призвали правительство предпринять меры против Гринпис, которая, по их мнению, вредит национальной экономике Индонезии на мировом рынке.

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