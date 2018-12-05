Учителя из Ленобласти пожаловались в прокуратору на школьников из-за мемов

Гатчина, Ленинградская область, , 14:00 — REGNUM Ученики гатчинского лицея №3 создали во «ВКонтакте» группу, в которой публиковали мемы про учителей и учебное заведение. Преподаватели не оценили «обидные картинки» и написали на учеников заявление в прокуратору по несуществующей статье, сообщает «Инфо 24».

В октябре школьным творчеством заинтересовались не только учащиеся, но и учителя лицея. Тогда мать одного из основателей группы, 12-летнего Александра, вызвали на педсовет, где заявили, что её сын больше не сможет учиться в лицее «из-за обидных картинок в интернете».

«Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — рассказывает Татьяна.

Спустя еще месяц её вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. В семьи детей, которые были указаны администраторами группы, приходили участковые. Оказалось, что учителя химии и биологии написали на подростков заявления по статье 130 УК РФ («Оскорбление»), которая утратила силу в 2011 году и теперь является административным правонарушением.

Татьяна уже обратилась с заявлением в министерство образования. Там ей посоветовали не забирать документы сына из лицея, так как по закону директор школы не имеет права отчислять детей за публикации в интернете.

Ранее школьника из Новосибирска заставили удалить из смартфона заставку с аниме-девушкой. По словам завуча, аниме разрушает психику ребенку, а в Министерстве образования заявили, что в аниме и вовсе есть 25-й кадр и коды, которые способны «разрушить нацию».

Читайте ранее в этом сюжете: У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме