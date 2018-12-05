В Челябинске родители воспитанников детсада заявляют о поборах

Челябинск, , 13:37 — REGNUM В Челябинске родители воспитанников одного из детских садов заявляют о принудительном сборе денег. Об этом пишут местные СМИ.

По данным изданий, средства планируется потратить на проведение утренников. При этом не все родители готовы добровольно отдать свои деньги.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, речь идёт о детском саде № 10. По факту публикаций в прессе начата проверка. В случае выявления нарушения закона надзорное ведомство обещает принять соответствующие меры.

Отметим, сообщения о поборах с родителей воспитанников детских садов и учащихся школ в прессе мелькают регулярно. На Южном Урале один из скандалов разгорелся летом 2017 года. В ряде случаев прокуратура проверяла ситуацию и находила нарушения.