Соотечественники: кому указ Путина не в указ

Елена Куранова, , 14:30 — REGNUM

В конце октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы. Эта концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получение права на проживание, работу и приобретение российского гражданства.

С чем же мы сталкиваемся на самом деле? За последние три года есть направления, где не только нельзя говорить об облегчении условий для переселения соотечественников, но и на лицо создание более затруднительных правил, даже можно сказать оказывается противодействие, всячески усложняя этот процесс.

Я коснусь сегодня всего нескольких аспектов, которые нельзя отнести к частным случаям, поскольку затронули не одного переселенца, желающего переехать из стран Прибалтики и дальнего зарубежья по программе «Добровольное переселение соотечественников в Россию».

Театр начинается с вешалки

Театр начинается с вешалки, а переезд в Россию с консультации в органах МВД (в прошлом УФМС) или в консульстве. К сожалению, соотечественники сталкиваются с тем, что либо консультации являются урезанными и неточными, не позволяющими подготовиться с предстоящими сложностями, либо люди не могут вообще попасть на прием в консульства и получить какую-либо консультацию.

Невозможность получить квалифицированную помощь вынуждает людей искать информацию в интернете на различных форумах. А там, как понимаете, тоже нет единства, поскольку в каждом регионе, как оказывается, свои правила и свои требования по одним и тем же вопросам.

Только самые упорные проходят через все эти тернии, не оставляя попыток переселиться самому и перевезти свою семью в Российскую Федерацию. Но не всем так везет — некоторые умирают пока бегают от инстанции к инстанции, занимаются сбором бумаг — такой печальный случай уже произошел недавно в Латвии.

Нас рассматривают как трудовых мигрантов

Теоретически соотечественники имеют право выбора региона проживания, но на практике далеко не каждый может осуществить свои планы и поселиться именно в выбранном месте. Есть регионы, где отказы достигают 45−50 процентов, а причины отказов могут колебаться от не соответствия, по мнению принимающей стороны, образования, даже если работодатель заинтересован в данном сотруднике, до неподходящего возраста. На самом деле причину отказа никто не сообщает, и потенциальный переселенец вынужден подавать заявку в очередной регион, а потом еще и еще в один, тем самым отказываясь от выбранного места жительства.

Хочу обратиться к сотрудникам центров занятости, принимающим решения об отказе очередному переселенцу из Прибалтики или дальнего зарубежья, опасающимся, что приедет к вам «социальщик» — Россия не та страна, где можно прожить на социальные пособия. Люди, принявшие решение о переезде, четко осознают, куда они переезжают, и рассчитывают на свои силы и возможности. Соотечественники приезжают в страну и от нескольких месяцев до года живут на средства, ранее заработанные на территории предыдущего проживания, не рассчитывая на предполагаемые льготы и компенсации; осуществляют тот же переезд исключительно за свой счет. Эти люди не трудовые мигранты, многие из них открывают свои бизнесы, тем самым повышая уровень экономики страны.

«А я так считаю…»

Участник госпрограммы переселения соотечественников Виталий К., наконец, дождавшись получения разрешения на временное проживание (РВП), спустя 3 месяца поехал за личными вещами, в которых нуждается его семья. На территорию России они приехали в конце лета, а на дворе уже зима. Первоначально с собой можно было взять не более 50 кг на человека — это домашняя утварь, одежда, постельные принадлежности и… самое необходимое как минимум на 3 месяца.

Сегодня речь пойдет о сотрудниках конкретного таможенного пункта «Бурачки», относящегося к Северо-Западному таможенному управлению, которые отказались пропустить Виталия К., все еще иностранного гражданина, без обеспечения уплаты таможенных пошлин, выставив сумму более 400 тысяч рублей за проезд на личном транспорте исключительно на том основании, что, по их мнению, человек, пересекающий границу и являющийся участником госпрограммы переселения, но не имеющий постоянной регистрации на территории РФ, тем не менее является каким-то образом лицом государства — члена ЕАЭС.

Сотрудники таможни проигнорировали ранее оспоренное аналогичное решение по отношению к другому переселенцу из Латвии, в котором их же вышестоящее руководство подтвердило его право на пересечение границы на личном транспорте без внесения залоговой суммы. Человек потерял более 2 месяцев на переписку с таможенными органами вместо того, чтобы заниматься вопросами переселения.

Это то, что известно, а сколько еще таких случаев, остается догадываться. Но то, что это уже становится системой, а не частным случаем, сомнений нет.

Сотрудники таможни нарушили законы, которые регламентируют те или иные права как иностранных граждан, так и участников государственной программы переселения соотечественников. Вопрос — это незнание законов или неприязнь к тем, кто собирается переселиться в Россию? Иначе как можно расценивать слова работников таможни: «Вы хотите получить льготы!» Еще несколько лет назад не было никаких нареканий в адрес данного таможенного пункта со стороны переселенцев. И потому хочется верить, что это просто недопонимание законов и прав, связанных с переселяющимися соотечественниками на территорию Российской Федерации.

Знаете, какие бы замечательные указы не издавал президент, какие бы не имел намерения помочь соотечественникам, желающим переселиться в Россию, есть те, кто активно препятствует как исполнению его наказов, так и возможности людям жить в этой стране, растить детей и внуков в родной языковой среде и культуре.