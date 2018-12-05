Нужен анализ: о регионах с наибольшей распространённостью ожирения

Барнаул, , 13:37 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») разделяет озабоченность российского правительства по поводу ожирения и намерения заняться предотвращением болезней, связанных с питанием. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, обозначившей регионы с наибольшей распространённостью ожирения, он, в частности, пояснил:

«К стремлению правительства России обуздать распространение ожирения и связанных с ним заболеваний можно отнестись только положительно. В рейтинге регионов с наибольшей распространённостью ожирения представлены как экономически процветающие территории, так и депрессивные, поэтому сделать далеко идущие выводы о связи ожирения с принадлежностью к региону не представляется возможным.

Для этого может потребоваться не просто составление рейтинга, но и анализ по ожирению и диабету на территориях в течение нескольких лет и сложные статистические исследования с обработкой множества факторов.

Такой анализ поможет выявить возможные пути работы по профилактике ожирения. Например, может обнаружиться меньшая вовлеченность населения в занятия спортом, недостаток спортивно-оздоровительных учреждений или увеличенное потребление определенных продуктов. При выявлении подобных факторов на фоне роста ожирения на определенной территории у властей появляется возможность принять необходимые управленческие решения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях фиксируется наибольшая распространенность ожирения, 5 декабря 2018 года сообщила на заседании Совета Федерации заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Любопытно, что некоторые из этих регионов ранее отметились в рейтинге городов с лучшим качеством жизни.

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