Судья принял во внимание ходатайство матери Кокорина о залоге в 10 млн

Москва, , 13:30 — REGNUM Тверской суд города Москвы принял во внимание два ходатайства об изменении меры пресечения нападающему «Зенита» Александру Кокорину на выход под залог или домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Просим приобщить справку ВТБ о том, что на расчетном счёте матери Кокорина содержатся свыше 10 млн рублей — они могут составлять залог», — заявил адвокат нападающего Андрей Ромашов.

Он также отметил, что просит довести до суда право на квартиру Кокорина в Москве на улице Березовая Роща. Кроме того, к материалам дела был приложен загранпаспорт подсудимого для доказательства его намерения не выезжать за границу.

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