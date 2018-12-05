Губернатор Воронежской области попросил петербуржцев «не обижаться»

Воронеж, , 13:30 — REGNUM Победа имени Петра Первого в финальном голосовании «Великие имена России» — справедливая и объективная. Об этом сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя результаты конкурса по выбору второго наименования для крупных российских аэропортов, в том числе — международного аэропорта «Воронеж». Комментарий главы региона приводит управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Я очень рад, что в конкурентном состязании победил Петр I, и полностью поддерживаю ваше мнение, уважаемые земляки. Это справедливо. Ведь наш город наряду с Санкт-Петербургом имеет самое непосредственное отношение к зарождению военно-морского флота России, проходившее под руководством Петра I. Присвоение его имени воронежскому международному аэропорту, безусловно, — высокая честь, но и большая ответственность для региона. В первую очередь, наша воздушная гавань должна будет стремиться соответствовать своему новому названию. И у нас уже есть серьезные перспективные планы реконструкции аэровокзала, чтобы он отвечал лучшим мировым стандартам», — отметил Александр Гусев.

«А петербуржцев очень просим не обижаться. Борьба была честной, а голосование — объективным», — добавил воронежский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стали известны итоги финального голосования по выбору имен для российских аэропортов страны — участников проекта. Для аэропорта Воронежа были предложены имена императора Петра I, поэта Алексея Кольцова и космонавта Константина Феоктистова. При этом на имя Петра Первого претендовали также аэропорт Астрахани и аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург). По итогам голосования для воронежского аэропорта было выбрано имя Петра I. Отметим, что ранее глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал журналистам, что поддерживает выбор воронежцев, хотя сам голосовал за имя Константина Феоктистова.

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