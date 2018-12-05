Собянин доведет Москву до массовых протестов по французскому образцу?

Москва, , 14:27 — REGNUM У российских властей всех уровней есть странная особенность: чем больше у них свободных денег, тем сильнее желание сэкономить на населении и изъять у него последние копейки, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем подорожании платных парковок в столице РФ.

«Жителей Москвы городские власти рассматривают как некий ресурс, из которого нужно что-то извлекать постоянно, при этом прощупывая, а нельзя ли извлечь ещё больше, — сказал Кагарлицкий. — Пока этот ресурс не сопротивляется, его можно выдаивать дальше».

При этом Кагарлицкий обратил внимание на то, что в Москве произошла очень странная вещь — за год до выборов вдруг возникло ощущение, что Собянин и его компания исправились. Они вдруг перестали крушить улицы и начали приводить в порядок центр.

«До этого у меня было впечатление, что городским планированием или рисованием линий метро в Москве занимаются четыре пьяных ёжика, — пошутил Кагарлицкий. — И потом, за год до выборов, они исчезли. Сложилось впечатление, что этих ёжиков отправили в дальнюю командировку — возможно, обмениваться опытом с обдолбанными нигерийскими дикобразами. Но похоже, что ёжики уже вернулись. Отдохнувшие и набравшиеся сил. Они доведут людей до реального выступления, которое круче, чем любой Майдан. Как во Франции».

Развивая эту мысль, директор Института глобализации и социальных движений объяснил, что в РФ население, в отличие от Франции, тихое, мирное и по большому счёту законопослушное.

«Российский человек отличается от французского тем, что француз будет выполнять мелкие постановления и запреты типа не ходить на красный свет или не бросать окурки мимо урны, но когда власть беспредельничает или суды принимают идиотские решения, французу становится плевать на эти суды и на их решения, — сказал Кагарлицкий. — У нас ровно наоборот — когда власть принимает даже разумные ограничения, люди на это плюют, но когда власть принимает абсолютно противозаконные и противоправные решения от имени судов и государственных инстанций или объявляет законом беззаконие, люди этому подчиняются. Но рано или поздно их доведут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 декабря минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час. Речь идёт об улицах между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

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