Аэропорт «Кольцово» переделают под название «Демидов»

Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Екатеринбурге аэропорт «Кольцово» могут ожидать трансформации, если его доименуют в честь промышленника Акинфия Демидова. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Красиков заявил, что новое видение аэропорта могут показать инициаторы конкурса «Великие имена России». Как минимум, речь может пойти о создании тематических экспозиций с рассказами о промышленнике. «Согласитесь, это — не просто прикрутить табличку», — заметил директор. Руководитель позволил себе «пофантазировать» — потенциально возможны и памятник Демидову, и посвящённая промышленнику аллея.

Но все активные «мозговые штурмы» по обновлению аэропорта начнутся только после того, как решения о доименовании утвердит президент России Владимир Путин, подчеркнул директор.

Напомним, во всероссийском голосовании «Великие имена России» жители страны выбирали, в честь кого доименуют российские аэропорты. В случае свердловского аэропорта «Кольцово» победил промышленник Акинфий Демидов с 36% голосов, на втором месте — советский писатель Павел Бажов с 32% и маршал СССР Георгий Жуков с 30%. Тем не менее, окончательное решение о доименовании утвердит российский президент по представлению правительства.