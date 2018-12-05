В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей

Москва, , 13:12 — REGNUM Отменить транспортный налог нужно для всех автомобилей, а не только для машин, старше десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Для всех авто надо отменить транспортный налог, включив его в стоимость топлива», — считает Лысаков.

Комментируя инициативу коллеги, парламентарий указал на то, что в России доля автотранспорта старше 10 лет составляет более 50% всех транспортных средств.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, где просит отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.