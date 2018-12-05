Мигранты из Туркестана получили от калужских приставов 19 билетов на родину

Калуга, , 13:06 — REGNUM Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 19 нелегальных мигрантов. Об этом 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

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По её словам, на территории Калужской области незаконно находились семь граждан Таджикистана и 12 граждан Узбекистана. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейда. Суд признал иностранных граждан виновными в нарушении правил въезда в РФ и режима пребывания (проживания) на территории страны и приговорил всех к штрафу с последующим административным выдворением за пределы страны.

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После возбуждения исполнительных производств в отделе судебных приставов по Московскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области, сотрудники силового блока ведомства препроводили 19 нелегалов до пункта пропуска через государственную границу в один из столичных аэропортов, откуда нарушители улетели на родину.

Отмечается, что в ближайшие пять лет эти граждане не смогут приехать в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года калужские судебные приставы выдворили за пределы России ещё одну группу нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. На территории региона незаконно находились 15 иностранных граждан.

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