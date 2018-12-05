Комиссия проверила «умные» остановки возле корпусов СФУ в Красноярске

Красноярск, , 12:57 — REGNUM Три остановки повышенной комфортности открытого и закрытого типа у корпусов Сибирского федерального университета в Красноярске проверила комиссия. По итогам проверки принято решение открыть павильоны для эксплуатации, сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что новые остановки появились на проспекте Свободный (около главного корпуса и «Пирамиды»), улице Киренского и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» (у корпусов ИЦМиМ и ИГДГиГ).

Комплексы оборудованы Wi-Fi, табло с информацией о местонахождении и времени прибытия автобусов, информационно-сигнальной системой с картой города и тревожной кнопкой. В закрытых остановках также установлены теплофоны.

Ранее местные СМИ сообщили, что запущенные в городе «тёплые» остановки не справляются с морозами. Так, по сведениям источников, на остановке на ул. Маерчака — «Бизнес-центр «Баланс», установленный инфомат «завис», отображая неверные сведения о прибытии транспорта и температуре наружного воздуха.

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