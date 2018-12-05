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На проект «Учитель будущего» в РФ выделено 15 млрд рублей

Общество

Создаваемая модель определяет будущее системы образования

Москва, 5 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  В России на федеральный проект «Учитель будущего», входящий в нацпроект «Образование», направлено 15 млрд рублей. Об этом заявил замминистра просвещения Павел Зенькович, сообщи в Минпросвещения РФ.

По его словам, национальная система учительского роста (НСУР) выстраивается как основа формирования структуры системы образования в России. Педагоги выступали экспертами, на основании их мнения дорабатывался проект новой модели аттестации педагогов — основополагающего элемента НСУР.

На первом этапе в 2017 году была разработана модель аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Сейчас продолжается апробация новой модели.

«Итоговая апробация запланирована на I полугодие 2020 года. Создаваемая модель «Учителя будущего» определяет будущее системы образования, работу учителей на десятилетия. Надо чётко выверить все параметры, — пояснил Зенькович.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор предлагает ввести единую систему оценки учителей. Это позволит наиболее качественно и объективно оценить работу педагогов.

Напомним, апробация новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ прошла в 19 регионах России в мае-июле 2018 года.

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