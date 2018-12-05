В голосовании за имя аэропорту Екатеринбурга участвовали 140 тысяч граждан

Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Около 140 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании «Великие имена России». Теперь аэропорт «Кольцово» могут доименовать в честь промышленника Акинфия Демидова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общую цифру проголосовавших объявил глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. По мнению общественника, никаких эксцессов и фальсификаций в ходе голосований замечено не было. «За Мурманск говорить не буду», — уточнил Левин, имея в виду скандал с возможным доименованием мурманского аэропорта в честь Николая II, против чего выступила Общественная палата города.

Выбор граждан поддержал как сам общественник, так и директор по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Красиков. Руководитель как сам голосовал за Демидова, так и смог убедить в своей правоте присутствовавших журналистов. Итоги голосования по Свердловской области «не противоречат идентичности региона», считает Красиков. А Александр Левин добавил, что Урал — край промышленный, и именно из этого могли исходить поддержавшие Демидова свердловчане.

Напомним, итоги голосования «Великие имена России» подвели 4 декабря 2018 года. Свердловской аэропорт «Кольцово» теперь могут «доименовать» именем промышленника Акинфия Демидова, который набрал 38% голосов жителей региона. Советский писатель Павел Бажов, долгое время лидировавший в ходе волеизъявления, набрал 32%, а маршал Победы Георгий Жуков — 30% (оставшиеся 2% ушли по десятым долям данных трех лидеров).

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