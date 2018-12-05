Замначальника тамбовского МЧС проведет 5 лет в колонии за взятку

Тамбов, , 12:51 — REGNUM Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области, признанный виновным в получении взяток, проведет пять лет в колонии строгого режима. Как сообщили 5 декабря в пресс-службе областного СУ СК РФ, такое решение принял апелляционный суд, который изменил наказание, назначенное судом первой инстанции. Изначально бывший чиновник был приговорен к 7,5 годам лишения свободы условно.

«Решением суда апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции изменен. Вместо ранее назначенного условного наказания (7,5 лет лишения свободы) осужденному назначено реальное лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший замначальника ГУ МЧС по Тамбовской области обвинялся в получении взяток. Он был задержан в ноябре 2016 года. После в суде было доказано, что чиновник лично и через посредника брал деньги от предпринимателей, которые занимались обслуживанием систем пожарной безопасности. За деньги они получали общее покровительство. Следователи выяснили, что с 2014 года по 2015 год чиновник получил 870 тыс. рублей от одной фирмы, а в 2016 году — 125 тыс. рублей от представителей другой компании. Кроме того, от еще одного предпринимателя он ежемесячно получал по 10% от дохода — всего 70 тыс. рублей.

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