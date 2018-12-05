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Глава Крыма предложил название аэропорта – «Волна Айвазовского»

Общество

Власти полуострова рады прославлению имени великого мастера

Симферополь, 5 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Форма и название нового терминала аэропорта «Крымская волна» напоминают о творчестве великого земляка крымчан, теперь можно сказать, что это — «Волна Айвазовского». Такое мнение 5 декабря высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги голосования всероссийского конкурса «Великие имена России».

«Честно говоря, для всех, кто принимал участие в голосовании, это был нелёгкий выбор — все имена очень достойные. Имя и творчество всемирно известного художника — один из главных символов нашего региона. Иван Константинович много путешествовал, но своей родиной считал Феодосию. Он был большим патриотом России и Крыма, внёс огромный вклад в популяризацию полуострова, в благоустройство родного города», — написал глава региона на своей странице в Facebook.

По его словам, Айвазовский способствовал развитию не только культурной сферы, но и общему благоустройству родного ему города.

«Это не только бессмертное наследие мастера, всемирно известная Феодосийская картинная галерея, носящая его имя, но и водоснабжение, и его инициативы по строительству железной дороги и расширению Феодосийского порта. Выражаясь современным языком, эти инфраструктурные проекты способствовали развитию всего региона», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» имя Ивана Айвазовского будет присвоено международному аэропорту «Симферополь». Правнучка выдающегося художника уже поблагодарила крымчан за отданные в его пользу голоса на конкурсе, отметив, что чувствует себя на полуострове как дома.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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