Смольный выступил против сохранения зеленой зоны вокруг СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Законодательное собрание Северной столицы не внесло зеленую территорию вокруг спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе в перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования), что могло защитить ее от застройки. Соответствующую поправку отклонили на пленарном заседании городского парламента 5 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Яблочник» Борис Вишневский предложил сохранить в качестве ЗНОП участок площадью около 7 га вокруг СКК. Напомним, хоккейный клуб СКА намерен фактически снести это здание, возведенное в 1980 году, и построить на его месте новую ледовую арену большего размера, а также застроить окружающую территорию коммерческим жильем.

«Вы хорошо знакомы с безумными планами не только снести СКК и построить на его месте нечто, напоминающее коробочку от вьетнамского бальзама «Звездочка», но и под предлогом этой реконструкции застроить еще 7 га по соседству. Мы не можем допустить появления там очередного квартала элитной застройки. Эта территория исторически задумывалась как рекреационная», — убеждал коллег депутат Вишневский.

Однако представитель правительства города в Заксобрании Юрий Шестериков эту поправку не поддержал, в связи с чем и все единороссы ЗакСа также высказались против, отклонив ее.

«Это территория, которая связана с обязательствами города по реконструкции СКК», — объяснил Шестериков позицию Смольного.

Между тем на встрече с активистами «Зеленой коалиции» 4 декабря вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что решение по этому проекту окончательно еще не принято.

«Мы взвешиваем все за и против, включая международные обязательства Российской Федерации в рамках организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Давайте послушаем вас: 2000 подписей — это весомый аргумент, мимо которого ни администрация района, ни городское правительство не пройдут. Но давайте послушаем и инвестора. Возможно, правда где-то посередине», — ответил Албин протестующим местным жителям.

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Ранее петербургские архитекторы разгромили проект «реконструкции» СКК, признав его не реконструкцией, а сносом. Они также не поняли, зачем вкладывать 20 млрд рублей в постройку нового комплекса чуть побольше на том же месте. Заметим, именно под предлогом этих инвестиций хоккейный клуб СКА получил от Смольного гарантии, что клубу дадут застроить и прилегающие территории.

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