В Ингушетии на деньги для зарплаты врачам купили мебель

Магас, , 12:43 — REGNUM В Ингушской республиканской клинической больнице два месяца не выплачивали заработную плату сотрудникам медицинского учреждения. Как выяснилось, денежные средства вместо оплаты труда врачей и медсестер пошли на покупку и ремонт мебели, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

У больницы большие финансовые затраты на содержание учреждения, объяснила ситуацию заместитель главного врача.

«В больнице на сегодняшний день 420 койко-мест стационарных и 35 койко-мест дневного стационара, на их содержание требуются финансы», — цитирует чиновницу пресс-служба организации.

Однако ее доводы не являются аргументом, возразил представитель ФОМС. По его словам, фонд уже перечислял на счет больницы денежные средства, которых должно было хватить для выплаты заработной платы работникам за сентябрь и октябрь. Он также отметил, что вопрос с зарплатой врачам был решен на встрече с курирующим вице-премьером. Задолженность за два месяца была погашена.

Читайте также: В Ингушетии полетят головы руководителей, не выплачивающих зарплату

Напомним, в 2016 году прокуратура Ингушетии добилась выплаты задолженности по зарплате почти 680 сотрудникам ГУП «Ингушавтотранс», «Ингушводоканал», «Карьероуправления» и ДРСУ Сунженского, Назрановского и Малгобекского районов. После вмешательства надзорного ведомства им было выблачено более 23 млн рублей.