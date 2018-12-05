«Геноцид и концлагерь» — москвичи негодуют из-за новых цен на парковку

Москва, , 12:39 — REGNUM Социальные сети и форум СМИ бурлят темой повышения стоимости парковки в Москве. Недовольство, раздражение, отчаяние, ирония и сарказм — вот реакция людей на решения властей. Предлагаем подборку наиболее типичных комментариев.

Tatiana Ta

Прекрасно, в то время когда час работы человека на рынке труда в среднем 170 рублей. Это шедеврально.

Андрей Баранов

Кушайте, не обляпайтесь.

Марина Михайлова

А с чего это РЭУ Плеханова занимается этим? И доколе мы это будем терпеть? Врут, как дышат — центром не ограничатся (так же, как наврали про платные парковки до ТТК в свое время). Люди, что делать? Сколько нам можно на голову гадить?

Мария Архангородская

Они уже бедные не знают, как нас ещё то подоить…

Yulia Loginova

Геноцид и концлагерь.

Екатерина Герасимова

А это плата за то, что многие из нас дома отсиделись на выборах…

Алекс минотавр

А почему это опыт платных парковок работает только в Москве? Надо платные парковки делать в каждом районном центре, в каждом российском селе. Больше ведь не на чем [зарабатывать], всё остальное для развития экономики надо строить и вкладывать средства. А автостоянки — это легко и бесплатно. Поставил знак «платная стоянка» на обочине и стриги бабло.

Sergey Shuvalov

На Тверской, 13 (адрес мэрии Москвы, — прим. ИА) плюс-минус 100 метров пусть платит Собянин, но только из своего кармана — быстро придет понимание ситуации…

Lan Thruster

Надо идти дальше. Каждый пешеход — должен платить. Во первых он изнашивает ботинками асфальт, во вторых — занимает место в городе в котором бедным не место. Поэтому надо обязать каждого гражданина поставить приложение Платон на смартфон, сколько шагов прошел — столько извольте и заплатите. Ну разве я не прав?

Dimoka Psl

С начала они уплотняют застройку, строят вместо пятиэтажек 30-этажки, рубят парки и строят-строят-строят, когда не влезают дома — строят апартаменты, а потом, о чудо, не хватает места для парковок?

Alexey Glazunov

Да хоть 5000 в час, реально парковка будет занята теми, кто не заплатит ни копейки. Липовые инвалидности, фальшивые номера, сотни спущенных в унитаз штрафов, липовая оперативная необходимость и бог знает что еще. Можно сразу написать «Парковка только для преступников», потому что столько не заплатит ни бедный, ни богатый.

Андрей Воробьев

Кто бы сомневался. Я бы удивился, если бы придумали сделать для людей лучше. А так нашли способ обдирать людей и пользуются на всю катушку.

хвост енота

машину продал. Так что, […] вам, а не парковка…

Напомним, с 15 декабря вводятся новые тарифы на услуги уличной платной парковки в Москве, которая в максимальном значении достигает 380 рублей в час. Кроме того, сокращается бесплатное время с 5 до 15 минут.

Также в столице отменяются «парковочные каникулы», парковка по воскресеньям становится платной на 237 улицах.

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