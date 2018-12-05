Жительницу Козельска обвинили в убийстве мужа

Козельск, Калужская область, , 12:35 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Козельска. Как сообщила 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алина Апросина, женщину подозревают в тяжком преступлении — убийстве.

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По версии следствия, преступление было совершено 1 декабря 2018 года. Обвиняемая поссорилась с мужем во время застолья и нанесла оскорбившему её супругу несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснилось в ходе следствия, оба супруга ранее были судимы за нанесение друг другу телесных повреждений и угрозы.

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Судом по ходатайству следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Перед законом ей придётся ответить ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Калужской области осудили ещё одного убийцу. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Спас-Деменска. Его жертвой стал родной отец, с которым мужчина поссорился во время застолья. Суд приговорил его к семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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